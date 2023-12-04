Путин наградил Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал указ о награждении народного артиста России, худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что артиста удостоили награды "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность".

Ранее днем Машков был избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ (СТД). По словам председателя счетной комиссии Сергея Морозова, за кандидатуру Машкова отдали 76 голосов, против – 20. Он избран на данный пост на пять лет.

27 ноября артисту исполнилось 60 лет. Сергей Собянин поздравил его и назвал одним из самых востребованных актеров современной России, который обладает огромным талантом и яркой индивидуальностью.

"The City. Говорим": Владимир Машков