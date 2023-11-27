Собянин поздравил народного артиста РФ Владимира Машкова с юбилеем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил с 60-летием художественного руководителя Московского театра Олега Табакова народного артиста России Владимира Машкова. Телеграмма градоначальника опубликована на портале мэра и правительства столицы.

Собянин назвал Машкова одним из самых востребованных актеров современной России, который обладает огромным талантом и яркой индивидуальностью.

"С неподражаемым мастерством вами создана богатая галерея образов, украсивших десятки популярных фильмов. Под вашим руководством Театр Олега Табакова обогащает культурную жизнь Москвы замечательными постановками, которые находят живой отклик в сердцах зрителей", – заявил мэр.

Владимир Машков родился 27 ноября 1963 года в Туле. В 1990-м мужчина окончил курс Олега Табакова в Школе-студии МХАТ, а уже в 1989-м стал членом труппы МХАТ имени А. П. Чехова.

Уже с 1990 года работал актером Московского театра-студии под руководством Олега Табакова (сейчас – Московского театра Олега Табакова). Помимо актерской деятельности, был режиссером и поставил спектакли "Звездный час по местному времени", "Страсти по Бумбарашу" и "Смертельный номер". В 2018-м Машков стал худруком Московского театра Олега Табакова.

Дебют в кино прошел в рамках проекта "Зеленый огонь козы". Машков, помимо прочего, известен среди зрителей по главным ролям в картинах "Лимита", "Подмосковные вечера" и "Вор". Деятель участвовал и в проектах Голливуда, снявшись в лентах "15 минут славы", "Американская рапсодия" и "В тылу врага".

В 2010-м Машков был удостоен звания народного артиста России, а в 2019-м – ордена Почета.

Ранее Собянин поздравил москвичек с Днем матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. Градоначальник пожелал им крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия и всего самого доброго.