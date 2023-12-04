Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист РФ, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей РФ (СТД). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на итоги голосования делегатов съезда этой организации.

По словам председателя счетной комиссии Сергея Морозова, за кандидатуру Машкова отдали 76 голосов, против – 20. Он избран на данный пост на пять лет, добавил Морозов.

Машков сменил председателя Александра Калягина, который руководил СТД почти 30 лет. Всего в голосовании участвовали 208 делегатов со всей страны.

Всего на пост руководителя союза было пять кандидатов, среди которых – директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, руководитель Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев, член СТД Андрей Борисов и актер Александр Лазарев. Однако все кандидаты взяли самоотвод.

Уточняется, что Калягин выразил надежду на востребованность организации у театрального сообщества. С его слов, он отдал союзу 27 лет и верит, что жизнь организации продолжится, она сохранит все направления деятельности и останется необходимой российскому театру и каждому члену СТД.

Калягина избрали председателем СТД в 1996 году, после этого он несколько раз переизбирался руководителем союза.

Ранее сообщалось, что Гергиева назначили главой Большого театра. На этом посту он пробудет пять лет, указ о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В пресс-службе российского правительства отметили, что бывший гендиректор театра Владимир Урин ушел с должности по собственному желанию.

"Сити. Говорим": Владимир Машков