Валерий Гергиев назначен главой Большого театра

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ о назначении народного артиста России и худрука Мариинского театра Валерия Гергиева на должность гендиректора Большого театра на последующие пять лет. Об этом сказано в телеграм-канале кабмина РФ.

Владимир Урин, который до Гергиева занимал эту должность, покинул пост гендиректора театра по своему желанию, добавили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее СМИ сообщили о возможном назначении главы Мариинского театра Валерия Гергиева на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Позже аналогичное мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом сам Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении, заявлял, что не искал возможности работать еще больше. Однако прикладывать усилия для развития собственной страны он назвал необходимым.

30 ноября Урин сообщил, что отработал последний рабочий день на своей должности. По этому поводу он обратился к коллективу театра с прощальными словами.



Владимир Урин объявил об уходе из Большого театра