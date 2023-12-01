Владимир Урин заявил, что отработал последний день на посту главы Большого театра

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

Генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин сообщил, что 30 ноября был его последний рабочий день на этой должности. По этому поводу он обратился к коллективу театра с прощальными словами, соответствующее видео обращения было опубликовано в телеграм-канале музыкального критика Сергея Буланова.

"Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре", – сообщил Урин.

Он отметил, что наличие лидера в театре является важным элементом для его развития.

"За последние годы на сцене поставлен целый ряд спектаклей, которыми мы можем гордиться. И я дико рад сегодняшней премьере", – рассказал Владимир Урин.

Буланов подтвердил агентству ТАСС подлинность данного видео. По его словам, оно было снято после премьеры спектакля "Сын мандарина. Соловей", прошедшего на Камерной сцене театра вечером 30 ноября.

Ранее СМИ сообщили о возможном назначении главы Мариинского театра Валерия Гергиева на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Позже аналогичное мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом сам Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении, отметил, что не искал возможности работать еще больше. Однако прикладывать усилия для развития собственной страны он назвал необходимым.

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