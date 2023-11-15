В Большом театре не стали комментировать возможное назначение Гергиева главой ГАБТ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) отказался от комментариев по поводу вероятного назначения художественного руководителя Мариинского театра и народного артиста РФ Валерия Гергиева на должность главы ГАБТ. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Представители Большого театра порекомендовали взять комментарий у Минкультуры РФ.

Газета "Известия" со ссылкой на три источника ранее сообщала, что Гергиев может возглавить Большой театр. При этом уточнялось, что он будет параллельно являться руководителем Мариинского театра и оркестра. По информации собеседника издания, об этом могут сообщить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который начинает свою работу 16 ноября.

Ранее Владимир Путин наградил худрука Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Он получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

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