15:29Культура
Путин наградил Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством"
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Владимир Путин наградил худрука Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовой информации.
В тексте документа отмечается, что Гергиев получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Ранее Путин наградил космонавта-испытателя Петра Дуброва званием Героя России. Согласно документу, звание Дуброву присвоили за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.
Отмечается, что он является космонавтом-испытателем отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.
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