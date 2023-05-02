Путин наградил Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин наградил худрука Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Соответствующий указ главы государства был размещен на портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что Гергиев получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Ранее Путин наградил космонавта-испытателя Петра Дуброва званием Героя России. Согласно документу, звание Дуброву присвоили за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.

Отмечается, что он является космонавтом-испытателем отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.



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