Путин присвоил звания Героя труда пяти россиянам

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Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда пяти россиянам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, соответствующего звания удостоились педагог-организатор Гимназии № 1 в Волоколамске Татьяна Бабурова, управляющий директор и генеральный конструктор "ОДК-Авиадвигатель" при "Ростехе" Александр Иноземцев и гендиректор "Бийской льняной компании" Лев Каленов.

Также Героями труда стали генеральный директор "Федерального центра двойных технологий "Союз" Юрий Милехин и подземному горнорабочему рудника № 1 ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" Эдуард Щербин.

Ранее Владимир Путин наградил космонавта-испытателя Петра Дуброва званием Героя России. Президент отметил мужество и героизм космонавта, проявленные им при осуществлении длительного космического полета на МКС.

