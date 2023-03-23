Путин учредил медаль "За храбрость"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин постановил указом учредить новую государственную награду – медаль "За храбрость", говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы постановляю учредить медаль "За храбрость", – подчеркивается в указе.

Согласно документу, медалью будут награждать россиян, которые показали храбрость и мужество во время боевых или других операций по защите Отечества и интересов своей страны. Также государственная награда будет присваиваться тем, кто продемонстрировал мужество при поддержании мира и безопасности.



Фото: publication.pravo.gov.ru

"Медалью "За храбрость" могут быть награждены иностранные граждане и лица без гражданства", – добавил президент России.

В документе указывается, что у медали есть две степени.

Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно депутата парламента ДНР Марию Пирогову, о чьей гибели стало известно 6 декабря.

Сообщалось, что Донецк подвергся очередному обстрелу со стороны украинских войск, в результате которого погибла депутат парламента ДНР. В свою очередь, в Народной милиции республики подтвердили информацию о ее гибели.

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества

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