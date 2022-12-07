11:36Политика
Путин наградил депутата парламента ДНР Пирогову орденом Мужества посмертно
Фото: телеграм-канал "Александр Герес"
Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно депутата парламента ДНР Марию Пирогову. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.
"За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну – депутата Народного совета ДНР – парламента ДНР, волонтера (посмертно)", – говорится в документе.
О смерти Марии Пироговой стало известно 6 декабря. Сообщалось, что Донецк подвергся очередному обстрелу со стороны украинских войск, в результате которого погибла депутат парламента ДНР. В свою очередь, в Народной милиции республики подтвердили информацию о ее гибели.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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