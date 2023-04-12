Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин наградил космонавта-испытателя Петра Дуброва званием Героя России, следует из указа на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, звание Дуброву присвоили за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции.

Отмечается, что он является космонавтом-испытателем отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Ранее стало известно, что президент учредил новую государственную награду – медаль "За храбрость". Ей будут награждать граждан РФ, которые продемонстрировали мужество во время боевых или других операций по защите страны.

Кроме того, наградой будут удостоены те, кто показал храбрость при поддержании мира и безопасности.

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