Путин наградил участвующего в СВО депутата Госдумы

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Владимир Путин наградил участвующего в специальной военной операции России на Украине депутата Государственной думы Сергея Сокола. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

В указе президента РФ отмечается, что депутата наградили орденом Мужества за самоотверженность, которую он проявил при выполнении важных государственных задач.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел награждение военных медалью "Золотая Звезда". По его словам, солдаты выполняют боевые задачи с честью и достоинством.

До этого Путин постановил указом учредить новую государственную награду – медаль "За храбрость". Согласно документу, медалью будут награждать россиян, которые показали храбрость и мужество во время боевых или других операций по защите Отечества и интересов своей страны.



Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда"

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