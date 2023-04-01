Шойгу вручил военнослужащим медали "Золотая Звезда"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел награждение военных медалью "Золотая Звезда". Мероприятие состоялось в штабе Объединенной группировки Вооруженных сил России. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Минобороны РФ.

Он отметил, что солдаты выполняют боевые задачи с честью и достоинством.

"Верю, что они не последние. Знаю и уверен абсолютно в том, что вы и дальше будете верой и правдой выполнять свой долг перед Отечеством, перед нашей огромной страной, перед ее народом", – указал министр.

До этого Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск РФ. Темой стало обеспечение армии боеприпасами. Глава Минобороны подчеркнул, что обеспечение армии постоянно контролируется в правительстве и оборонном ведомстве.

Ранее Владимир Путин постановил указом учредить новую государственную награду – медаль "За храбрость". Ею будут награждать россиян, которые показали храбрость и мужество во время боевых или других операций по защите Отечества и интересов своей страны.

Также государственная награда будет присваиваться тем, кто продемонстрировал мужество при поддержании мира и безопасности.

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