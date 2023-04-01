Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск РФ. Темой стало обеспечение армии боеприпасами, рассказали в ведомстве.

"Он заслушал доклады по текущей обстановке и провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ по вопросам обеспечения войск боеприпасами", – указало Минобороны в своем телеграм-канале.

Шойгу отметил, что обеспечение армии постоянно контролируется в правительстве и Минобороны РФ. По его словам, был увеличен выпуск средств поражения.

"Речь идет как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения. Все это позволяет выполнять поставленные верховным главнокомандующим задачи в соответствии с планом проведения спецоперации", – подчеркнул министр.

Кроме того, во время совещания были подняты вопросы повышения эффективности системы логистики для обеспечения ВС РФ необходимыми вещами.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что российская промышленность должна без сбоев обеспечивать потребности ВС РФ. Он отметил, что с началом спецоперации РФ на Украине расход боеприпасов возрос многократно. Необходимо добиваться эффективности боеприпасов, используя более современные технологии в процессе производства, добавил Медведев.

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