Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в двух регионах РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Челябинской и Кировской областях, чтобы проверить, как выполняется гособоронзаказ. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет", – рассказали в ведомстве.

Шойгу также оценил производственные мощности, которые используются при выпуске необходимой для обеспечения российской спецоперации на Украине продукции.

Ранее Владимир Путин призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК. По его словам, на данное направление средства выделяются в достаточном объеме. Власти стараются делать это не в ущерб другим отраслям, добавил президент.

Он напомнил о важности строгого прокурорского надзора за модернизацией предприятий оборонно-промышленного комплекса. Путин отметил, что проводится эффективная и масштабная работа в этом направлении, призванная помочь в будущем.



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