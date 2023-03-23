Медведев зачитал директорам заводов ОПК телеграмму Сталина

Фото: телеграм-канал "Дмитрий Медведев"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев зачитал руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса телеграмму Иосифа Сталина 1941 года, которая была обращена к одному из советских ОПК. Видеокадры были опубликованы в его телеграм-канале.

"Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины", – прочитал Медведев строки из телеграммы.

В ней Сталин отмечал, что ситуация, при которой военные на фронте страдают, а руководство завода "прохлаждается и бездельничает", является недопустимой.

Зампред Совбеза РФ обратил внимание на то, как подобная деятельность оценивалась во время Великой Отечественной войны. Он добавил, что высказывания Сталина необходимо запомнить.

До этого Медведев сообщил, что намерен взбодрить директоров предприятий ОПК, зачитав им телеграммы Иосифа Сталина. Они достойны того, чтобы их послушать, сказал он.

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут претендовать на бесплатное профессиональное обучение, а также получить дополнительное профессиональное образование для трудоустройства на предприятия ОПК. В кабмине отметили, что на реализацию нового проекта государство выделит свыше 700 миллионов рублей.

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