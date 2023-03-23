Медведев заявил, что хочет зачитать директорам заводов ОПК телеграммы Сталина

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что намерен взбодрить руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса, зачитав им телеграммы Иосифа Сталина. Об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

"Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить", – сказал зампред.

По его словам, они достойны того, чтобы их послушать.

Ранее стало известно, что россияне смогут претендовать на бесплатное профессиональное обучение, а также получить дополнительное образование для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В кабмине заявили, что на реализацию нового проекта государство выделит свыше 700 миллионов рублей. По оценке правительства, благодаря такому решению более 12 тысяч россиян смогут пройти обучение.



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