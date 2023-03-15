Минпромторг направил в Минобороны список работников ОПК для отсрочки от призыва

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский Минпромторг направил в министерство обороны РФ список востребованных специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) призывного возраста для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на воинскую службу в этом году. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В перечень попали работники организаций ОПК, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа. В скором времени межведомственная комиссия (МВК) по брони сможет улучшить подход к созданию подобного списка специалистов, которые могут претендовать на отсрочку от призыва, добавили в пресс-службе.

Оптимизированный подход будет учитывать интересы Минобороны РФ и ОПК, а также поможет сохранить высоковостребованные профессии.

"Также стоит отметить, что проработка Минпромторгом данного направления продолжается в части организации и оптимизации процессов предоставления отсрочки работникам предприятий ОПК", – отметили в министерстве.

Накануне Владимир Путин в ходе визита на авиационный завод в Улан-Удэ рассказал, что министерство промышленности и торговли составило перечень приоритетных профессий оборонно-промышленной сферы по отсрочке от воинской службы.

По словам российского лидера, на данный момент следует определиться, какие направления деятельности наиболее важны с точки зрения сохранения кадрового потенциала.

30 сентября 2022 года правительство РФ утвердило положение, согласно которому специалисты ОПК также имеют право получить бронь при проведении в государстве частичной мобилизации. На отсрочку могут претендовать руководители и рабочие, которые участвуют в выполнении заданий ГОЗ.

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