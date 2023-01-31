Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос об отсрочке от призыва в армию для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) находится на стадии разработки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, оно пока не формализовано, в работе", – приводит RT ответ представителя Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее в скором решении вопроса с отсрочкой от службы для сотрудников российского ОПК заверил Владимир Путин. На встрече со специалистами "Обуховского завода" российский лидер обратил внимание на загруженность сотрудников предприятия и подчеркнул востребованность сферы в настоящее время.

Согласно утвержденному положению кабмина РФ, сотрудники ОПК также имеют право получить бронь при проведении в стране частичной мобилизации. Отсрочку могут получить руководители, специалисты и рабочие, принимающие участие в выполнении заданий гособоронзаказа.



Путин заявил, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии

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