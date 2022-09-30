Кабмин РФ определил категории работников ОПК, которым предоставят отсрочки от мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Кабмин РФ утвердил правила предоставления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудникам организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается в телеграм-канале правительства.

Так, отсрочку могут получить руководители, специалисты и рабочие, принимающие участие в выполнении заданий гособоронзаказа.

Кроме того, определен порядок предоставления отсрочки. Как отметили в правительстве, Минпромторг РФ в течение 5 дней утвердит перечень предприятий, работникам которых может быть предоставлена отсрочка, после чего список направят в Минобороны и региональные военные комиссариаты.

Уточняется, что подписанное Михаилом Мишустиным постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября нынешнего года.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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