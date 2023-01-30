В ГД заявили, что отсрочки от мобилизации для многодетных не прекратили свое действие

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что действие отсрочек многодетным отцам в рамках частичной мобилизации не прекратилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат заявил, что министерство обороны РФ дало официальный ответ на обращение комитета.

"... указания Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили", – пояснил Картаполов.

В октябре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу РФ оперативно разъяснять военкоматам порядок предоставления отсрочек для граждан, имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.

Ранее глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что рассмотрения в данный момент ожидают более 20 законопроектов об отсрочках по мобилизации. Каждый из документов касается отдельных категорий граждан, подчеркнул депутат.

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