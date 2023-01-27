В ГД внесли законопроект об упорядочивании работы военкоматов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуму внесен законопроект об упорядочивании работы военкоматов в России. Об этом сообщает пресс-служба московского парламента.

"Документ был инициирован депутатами Законодательного собрания Калужской области и поддержан Советом законодателей ЦФО, в который входят председатели законодательных органов 18 субъектов РФ, находящихся в пределах федерального округа", – пояснили в пресс-службе.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников уточнил, что инициатива призвана исключить ошибки и недочеты военкоматов и улучшить систему их работы с информацией для своевременного получения данных о военнообязанных.

В случае принятия законопроекта данные в военкоматах будут обновляться в соответствии с информацией о гражданах, обратившихся за госуслугами. К таким планируют отнести регистрацию по месту жительства, получение водительского удостоверения и другие процедуры.

До этого Владимир Путин сообщил о необходимости модернизации системы российских военкоматов.

Определенные проблемы в работе военкоматов были выявлены в процессе частичной мобилизации. По словам Путина, это могло пройти из-за отсутствия подобных мероприятий в стране ранее.



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