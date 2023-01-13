Турчак заявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов троих и более детей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России сохраняется отсрочка от частичной мобилизации для отцов троих и более детей. Об этом в своем телеграм-канале написал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать", – отметил Турчак.

По его словам, этот вопрос проработан с Минобороны для прекращения спекуляций на эту тему.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила об отмене отсрочки от частичной мобилизации для отцов семей с тремя детьми. Такое заявление депутат сделала по итогам встречи с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой. Останина сообщила, что соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря 2022 года.

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