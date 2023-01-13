Депутат ГД сообщила об отмене отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила об отмене отсрочки от частичной мобилизации для отцов семей с тремя детьми.

Такое заявление депутат сделала по итогам встречи с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой.

"К сожалению, Ирина Валерьевна подтвердила ваши опасения, дорогие мои друзья-подписчики, об отмене пункта Директивы Генштаба от 04.10.2022 года об отсрочках при проведении частичной мобилизации отцов многодетных семей с тремя детьми", – говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Останиной.

Как сообщила Киркора Останиной, соответствующий документ был направлен в военкоматы в конце декабря 2022 года.

Депутат уточнила, что ответа на телеграмму, отправленную 30 декабря 2022 года в Минобороны РФ, ей получить не удалось. Отсутствие ответа в ведомстве, сообщила Останина, объяснили новогодними выходными.

До этого стало известно, что депутаты всех партий внесли на рассмотрение законопроект об отсрочке для отцов семей, где воспитываются 4 несовершеннолетних ребенка. В настоящее время отсрочка предоставляется отцам четырех детей, которые не достигли 16 лет. Законопроектом предлагалось поднять возраст детей до 18 лет.



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