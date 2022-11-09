Многодетные семьи с четырьмя детьми планируют освободить от частичной мобилизации

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Депутаты всех фракций Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается освободить от частичной мобилизации многодетные семьи, в которых воспитываются четыре несовершеннолетних ребенка. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.



"Считаем необходимым внести изменение в действующее законодательство, освободив от частичной мобилизации многодетные семьи, подняв возраст детей до 18 лет", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии также напомнили, что в настоящее время в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" установлено, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, у которых на иждивении находятся четыре и более детей в возрасте до 16 лет, также это касается тех, кто воспитывает без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет.

Кроме того, отсрочка от частичной мобилизации положена гражданам, имеющим жену на сроке беременности более 22 недель, и у которых на иждивении находятся три ребенка в возрасте до 16 лет.

Ранее в Минобороны рассказали о прекращении мероприятий по частичной мобилизации в России. В государстве завершилось вручение повесток.

Уточняется, что личному составу военкоматов, который задействован в рамках частичной мобилизации, следует вернуться к выполнению обязанностей в штатном режиме.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. Он подчеркнул, что призванные граждане должны будут пройти дополнительную подготовку.



Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации

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