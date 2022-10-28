Путин заявил о необходимости модернизации системы военкоматов в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Система работы военных комиссариатов в России нуждается в модернизации, поскольку частичная мобилизация позволила выявить определенные проблемы, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности. Это было неизбежно, имея в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов", – сказал президент в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

По словам главы государства, наиболее приоритетной задачей в настоящий момент является обеспечение мобилизованных необходимой экипировкой, а также их боевая подготовка и слаживание. Путин подчеркнул, что военнослужащие должны иметь все, чтобы чувствовать себя уверенно в условиях боевых действий.

Также российский лидер отметил необходимость проработки решений по дальнейшему развития Вооруженных сил РФ и военно-промышленного комплекса.

"На экспертном уровне обсудить все вопросы, с тем чтобы у нас были подготовлены и в короткие сроки были приняты все необходимые решения, с тем чтобы они считались и с планами развития предприятий оборонно-промышленного комплекса", – заявил он.

В целом, по его словам, план развития армии выполняется в полном объеме. Путин отметил, что большой прогресс был достигнут в процессе модернизации ракетных войск стратегического назначения.

28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. По словам главы военного ведомства, поставленная президентом задача о призыве в армию 300 тысяч граждан была выполнена.

Министр обороны отметил, что проведение дополнительного призыва в рамках мобилизации не планируется. Тем не менее военкоматы продолжат доукомплектование армии за счет приема добровольцев и контрактников.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. Отмечалось, что те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

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