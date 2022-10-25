В России обустроили около 60 тыс мест для размещения мобилизованных – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Егений Самарин

Около 60 тысяч мест для размещения мобилизованных обустроили в российских регионах, заявил глава рабочей группы Госсовета по координации деятельности при введении различных уровней реагирования, мэр Москвы Сергей Собянин.

"В настоящее время с помощью субъектов РФ обустроено около 60 тысяч мест для размещения мобилизованных. Большая работа, она будет продолжена", – сказал он на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

По словам Собянина, власти субъектов в плановом режиме осуществляют работу по обеспечению мер безопасности. Однако, как отметил мэр, в приграничных регионах необходимо принятие дополнительных мер.

"В большинстве субъектов эта работа ведется спокойно, в плановом режиме, без каких-то экстренных мер. Тем не менее в ряде субъектов, особенно приграничных, таких как Белгород, требуются меры дополнительного реагирования, что мы и отрабатываем как с субъектами, так и с правительством РФ", – сказал Собянин.

19 октября в приграничных с Украиной регионах России ввели средний уровень реагирования. Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. В остальных субъектах РФ был введен режим базовой готовности.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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