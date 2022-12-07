Собянин назвал бессовестными рассуждения о большем количестве мобилизованных в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Сергей Собянин назвал бессовестными рассуждения тех, кто считает, что в рамках частичной мобилизации в Москве было призвано большее количество граждан.

"Я слышал эти рассуждения, считаю, что они просто бессовестные, потому что ничего такого близко не было, даже близко", – сообщил он в эфире телеканала ТВЦ.

Мэр Москвы уточнил, что в связи с большим количеством в городе предприятий, позволяющих получить сотрудникам бронь, призывная база в столице значительно меньше, чем в других субъектах России.

Вместе с тем Собянин добавил, что в Московском регионе было обновлено около 13 тысяч мест размещения мобилизованных граждан. Для ликвидации проблем с размещением москвичей в Белгородской области город направил в регион средства для улучшения быта военных.

Мэр столицы обратил внимание, что взаимодействие с командирами, в частях которых сосредоточено наибольшее число призывников из Москвы, по-прежнему идет. Подобная мера позволяет оказывать помощь военным в размещении и с обмундированием.

Ранее Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в проведении дополнительной волны мобилизации в России. По его словам, подобное обстоятельство было вызвано на основе отсутствия необходимости как для государства, так и для российского оборонного ведомства.



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