В Госдуме предложили отправлять программистов и ученых в спецвойска

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Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать спецвойска, в которых служили бы программисты и ученые. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

По словам парламентария, многие специалисты сбежали от частичной мобилизации, поскольку испугались, что им дадут в руки оружие и отправят в зону боевых действий.

"Если человек является специалистом по компьютерам, так пусть он служит в армии, в компьютерных кибервойсках. Пусть пишет нужные для страны программы. Если молодой парень – ученый, например биолог, то пусть он служит в биологических войсках", – сказал депутат.

Гусев уверен, что для государства будет больше пользы, если ученые и программисты получат возможность применить свои навыки на службе. Они не будут участвовать в сражениях, однако смогут разрабатывать необходимое программное обеспечение для ВС РФ, а научные сотрудники, в свою очередь, – обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность.

Ранее в Государственную думу был внесен законопроект об освобождении от призыва по частичной мобилизации лиц, имеющих ученую степень. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР.

Авторы отметили, что существуют некоторые противоречия между законами о воинской обязанности и о мобилизации относительно положения об освобождении граждан с учеными степенями. Законопроект может закрепить право имеющих степень лиц на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Позднее стало известно, что юристы Госдумы не одобрили законопроект.



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