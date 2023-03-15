Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении для трудоустройства в ОПК

Фото: kremlin.ru

Россияне смогут претендовать на бесплатное профессиональное обучение, а также получить дополнительное профессиональное образование для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает "Газета.ру".

В кабмине заявили, что на реализацию нового проекта государство выделит свыше 700 миллионов рублей. По оценке правительства, благодаря такому решению более 12 тысяч россиян смогут пройти обучение.

15 марта стало известно, что российское министерство промышленности и торговли направило в Минобороны РФ перечень востребованных работников ОПК призывного возраста для предоставления им отсрочки от воинской службы в 2023 году.

В пресс-службе Минпромторга рассказали, что в этот список попали специалисты организаций ОПК, которые задействованы в выполнении гособоронзаказа. Межведомственная комиссия скоро оптимизирует подход к созданию подобного списка. Это поможет учесть интересы военного ведомства и ОПК, а также сохранить востребованные профессии.

Путин заявил, что сотрудникам ОПК могут дать отсрочку от службы в армии

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