Путин призвал рационально тратить выделяемые на гособоронзаказ средства

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Владимир Путин призвал рационально тратить средства на гособоронзаказ и предприятия ОПК. Об этом сообщает RT.

Президент России выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

"Их (средств. – Прим.ред.) мы выделяем в достаточном объеме, их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом", – подчеркнул глава государства.

Путин напомнил о важности строгого прокурорского надзора за модернизацией предприятий ОПК. Президент заявил, что проводится эффективная и масштабная работа в этом направлении, призванная помочь в будущем.

В начале марта Владимир Путин подписал указ, который регулирует порядок ввода внешнего управления в компаниях, срывающих гособоронзаказ, при условии ввода военного положения. Управляющую организацию будет определять Минпромторг РФ.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!