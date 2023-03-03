Путин утвердил правила работы оборонных предприятий при введении военного положения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В компаниях, срывающих гособоронзаказ (ГОЗ), будут вводить внешнее управление. Соответствующий указ Владимира Путина размещен на портале правовой информации.

В документе поясняется, что в случае нарушения предприятием гособоронзаказа до отмены военного положения полномочия акционеров и руководства хозяйственных обществ будут приостановлены. Управляющая организация для таких компаний будет определяться Минпромторгом РФ.

Вопросами по деятельности предприятий, выполняющих ГОЗ во время военного положения, займется рабочая группа, которая будет создана при коллегии военно-промышленного комплекса (ВПК) России.

Ранее президент РФ сообщил, что рассчитывает на полное выполнение гособоронзаказа в 2023 году в части производства и поставок вооружений, а также военной и специальной техники.

Вместе с тем Путин высказал благодарность руководителям и коллективам за добросовестный труд и реальный вклад в укрепление обороноспособности страны.



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