Путин призвал прокуратуру усилить надзор за своевременным выполнением гособоронзаказа

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал прокуратуру усилить надзор за сроками выполнения государственного оборонного заказа. Об этом он сообщил в своем поздравлении с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры.

"Отдельно обращаю внимание на необходимость усилить надзор за своевременным выполнением государственного оборонного заказа", – приводятся слова главы государства на сайте Кремля.

Кроме того, Путин подчеркнул необходимость уделять особое внимание соблюдению прав военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. По его словам, главным в работе прокуратуры должно быть понимание граждан, что они находятся под защитой закона.

До этого Путин выступил с критикой деятельности по оформлению заказов на воздушные суда на заводах. Глава государства поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову в течение месяца закончить деятельность по оформлению данных заказов.

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