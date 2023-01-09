Путин внес в ГД проект о выходе РФ из "антикоррупционной" конвенции

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 1999 года. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

Как следует из пояснительной записки, соответствующее решение принято в связи с лишением России членства в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которое при этом не отменяет требования о мониторинге представителями организации соблюдения Москвой, возлагаемым на нее Конвенцией обязательств. Отмечается, что для РФ такие условия неприемлемы.

"Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", – говорится в проекте федерального закона, предложенного президентом страны.

Информация о том, что Россия может выйти из Конвенции, появилась еще в декабре прошлого года. Тогда стало известно, что правительство страны одобряет соответствующее решение. По мнению кабмина, оно не повлечет никаких дополнительных трат для федерального бюджета.



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