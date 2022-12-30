Путин разрешил поставщикам газа из России принимать уплату долгов в иностранной валюте

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Владимир Путин разрешил расчеты в иностранной валюте между российскими поставщиками газа и иностранными покупателями при оплате или взыскании их задолженности. Соответствующий документ, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, такие расчеты могут проводиться в валюте, указанной в контракте. При этом должен использоваться специальный счет российского поставщика.

В то же время погашение задолженности покупателем в иностранной валюте – не основание для возобновления российским поставщиком поставок газа, если покупатель не соблюдает порядка, который устанавливается указом.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

На совещании по ситуации в нефтегазовом секторе президент РФ сообщил, что партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. Российский лидер пояснил, что сейчас отсутствует разумная замена газу РФ в Европе.



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