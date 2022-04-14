Недружественные страны признают, что не могут обойтись без энергоресурсов РФ – Путин

14 апреля, 15:45
Партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе.
Российский лидер пояснил, что сейчас отсутствует разумная замена газу РФ в Европе.
"Все это понимают, свободных объемов сейчас на рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики", – сказал Путин.
По его мнению, попытки Запада выдавить поставщиков РФ или заместить российские энергоресурсы отразятся на мировой экономике. Путин добавил, что последствия такого шага могут быть болезненными для самих инициаторов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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