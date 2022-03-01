Собянин выделил 805 млн руб на выплаты сотрудникам клиник, помогающих пациентам с COVID-19

17:36
Фото: Агентство "Москва"/ Денис Гришкин
Сергей Собянин выделил 805 миллионов рублей на выплаты сотрудникам федеральных и частных клиник, помогающих пациентам с COVID-19.
"Правительство Москвы выделило из городского бюджета 805 миллионов рублей на выплаты стимулирующего характера работникам федеральных и частных медицинских организаций, участвующих в оказании помощи в стационарных условиях пациентам с подтвержденным диагнозом или подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", – говорится в сообщении.
Выплаты получат работники коронавирусных стационаров Сеченовского университета, больницы РАН в Троицке, клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Семашко и ЦКБ "РЖД-Медицина".
Размеры стимулирующих выплат соответствуют выплатам в медучреждениях столичного Депздрава.
Ранее Собянин подписал распоряжение о выплатах московским ветеранам. Деньги к 9 мая получат инвалиды и участники войны, военнослужащие, проходившие службу в частях, не входивших в состав действующей армии, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и другие категории ветеранов.
Правительство РФ выделит почти 3,5 млрд рублей на спецвыплаты медикам
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