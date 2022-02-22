Минтруд РФ уточнил порядок выплаты на детей до 3 лет

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Министерство труда и социальной защиты России подготовило проект приказа, который поясняет порядок назначения выплаты на детей до 3 лет в части расчета ее размера по актуальному размеру прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что, по закону, при увеличении размера прожиточного минимума размер пособия, которое получает семья, увеличивается без дополнительных документов. Для расчета его размера до этого использовался прожиточный минимум за II квартал года, предшествующего году обращения, на сегодняшний день – актуальный действующий размер прожиточного минимума. Изменения вступили в силу с начала текущего года.

В министерстве отметили, что проект приказа, вынесенный на общественное обсуждение, имеет технический характер, а именно документом вносятся симметричные изменения в приказ ведомства, который определяет процедуру назначения выплаты на детей до 3 лет.

Выплату могут получить россияне, у которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года, а среднедушевой доход на одного члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Отмечается, что выплата будет производится в течение одного года, размер ее составляет один прожиточный минимум для детей в регионе, получать пособие можно до достижения ребенком возраста 3 лет.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

Она выразила мнение, что следует увеличить размер таких выплат до прожиточного минимума вне зависимости от наличия дохода от трудовой деятельности у лица, ухаживающего за ребенком. Также она предложила предоставить этому человеку возможность работать неполный день или в онлайн режиме.