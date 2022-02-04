В РФ предложили увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, сообщает RT.

По ее мнению, нужно увеличить размер таких выплат до прожиточного минимума вне зависимости от наличия дохода от трудовой деятельности у лица, ухаживающего за ребенком. Также она предложила предоставить этому человеку возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.

Волынец напомнила, что сейчас установлены ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами I группы с детства. В то же время для получения пособия нужно предоставить сведения о том, что человек не работает, не получает пенсию и пособие по безработице.

Детский омбудсмен рассказала, что по закону таким лицам можно получать доход через регистрацию в качестве самозанятого. При этом, как она считает, это не решает проблему большинства людей, которые не имеют возможности заработать.

Она выразила надежду, что благодаря предлагаемым изменениям станет меньше ситуаций, когда семьям приходится помещать ребенка-инвалида в специализированные интернаты на полное попечение государства.

"Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства в большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и близких, а не от наемных профессионалов, что будет очень важным аспектом для их эмоционального благополучия и гарантией качества жизни", – предположила Волынец.

В прошлом году Волынец уже предлагала разрешить родителям детей-инвалидов выполнять оплачиваемую работу и при этом не лишать их государственного пособия. Она объяснила, что, если данный запрет будет снят, качество жизни семей с детьми-инвалидами улучшится. Кроме того, они получат дополнительные средства на реабилитацию или лечение.

До этого Волынец предложила ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов-одиночек. В обращении председателя Национального родительского комитета указано, что компенсацию необходимо рассчитывать в размере не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи.

В России в этом году запустят пилотный проект по реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Из федерального бюджета уже выделено 300 миллионов рублей.