Елена Кац призвала расширить меры социальной поддержки москвичей

Фото: Ольга Крылова
Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац призвала расширить меры поддержки отдельных категорий жителей столицы. Данное предложение она сделала в ходе круглого стола, посвященного организации социальной защиты в столице.
Кац напомнила об основных параметрах программы Сергея Собянина "Лучший город Земли", предполагающей серьезный рост социального бюджета в ближайшие годы.
"В 2021 году на социальную поддержку в городском бюджете предусмотрено 571 миллиард рублей. Тем не менее есть возможность, а главное, необходимость предусмотреть дополнительную помощь тем, кто в ней нуждается", – сказала она.
По ее словам, необходимо увеличить парк социального такси и расширить его услуги. Также, по ее мнению, нужно увеличить число площадок активного и творческого досуга для людей старшего поколения, единовременные выплаты "Детям войны" и другие меры.
Помимо этого, она предложила рассмотреть дополнительные меры поддержки работников соцслужб.
Кац заявила и о необходимости ввести дополнительные меры защиты врачей, педагогов и соцработников от агрессии. Так, по ее словам, нужно уравнять нападение на них с преступлениями в отношении правоохранителей.
Ранее Кац сообщила, что в Москве следует упростить вызов социального такси, и расширить перечень его услуг. Она считает, что необходимо упростить доступ к услуге и рассмотреть возможность бесплатных поездок для отдельных категорий населения, например поездки пенсионеров к детям и внукам в Москву и Подмосковье каждые два месяца.
В настоящее время поездка на социальном такси в пределах Москвы обходится в 210 рублей в час, в пределах Московской области – 420 рублей. При регистрации, кроме паспорта и социальной карты, инвалиды должны предъявить справку медико-социальной экспертизы, индивидуальную программу реабилитации.
Елена Кац предложила приравнять социальных работников к медицинскому персоналу
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