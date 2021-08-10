Елена Кац назвала пути совершенствования московского здравоохранения

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац сообщила, что московское здравоохранение является лучшим в стране, однако есть несколько путей его дальнейшего совершенствования.
С таким заявлением она выступила на круглом столе, посвященном состоянию столичной медицины. В нем приняли участие медики, эксперты, активисты районов Ивановское, Вешняки и Новогиреево и представители Правительства Москвы.
"Предложения жителей, медиков и экспертов на эту тему мы собирали в течение последних нескольких месяцев. В результате разработан список мероприятий, которые необходимо провести в ближайшее время. Окончательные решения, разумеется, принимают в правительстве Москвы, но я уверена, что наши предложения примут во внимание", – отметила Кац.
Она уточнила, что все предложения участников круглого стола найдут свое отражение в Народной программе "Единой России".
В качестве основных направлений работы над совершенствованием медицины врач выделила полное укомплектование штатов всех филиалов городских поликлиник профильными специалистами, углубленную цифровизацию отрасли и перевод услуг в электронный вид, а также приведение всех клиник столицы к московскому стандарту.
Главный врач детской городской поликлиники № 122 Александр Брагин в свою очередь отметил, что особенно важно внедрить цифровизацию в сферу детского здравоохранения.
"До начала компьютеризации, перевода медуслуг в электронный вид, наблюдался разрыв между разными уровнями оказания помощи. Теперь, с введением электронной медицинской карты, педиатр в поликлинике видит, какие прививки или процедуры делались в школьном медкабинете и, наоборот, школьный медик может увидеть всю информацию по ребенку и принять решение, какую помощь ему оказать", – пояснил он.
Ранее депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко предложил сделать цифровую медицину доступной для каждого гражданина. По его мнению, Москва накопила хороший опыт по развитию этого направления благодаря программе Сергея Собянина "Лучший город Земли".
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