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18:20

Доктор Елена Кац подготовила для жителей востока Москвы памятку по вакцинации

медицина город

Фото: Дарья Сорокина

Волонтеры штаба главного врача детской городской поликлиники № 7, координатора "Совета Матерей ВАО" Елены Кац провели акцию для жителей Восточного округа. В парке "Радуга" района Вешняки они раздавали людям, пришедшим на прививку от COVID-19, специально подготовленные памятки о вакцинации.

Одна памятка разработана департаментом здравоохранения города Москвы, другая – штабом Елены Кац.

Волонтеры также предлагали бутылки с водой, чтобы легче переносилась жара.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что альтернативы вакцинации от коронавируса не существует. Особенно если учесть темпы распространения нового штамма "Дельта". Я считаю, что в этом плане не бывает избытка информации, поэтому разработанные памятки помогут людям быстрее принять решение о необходимости вакцинации", – подчеркнула Кац.

Ранее власти Москвы напомнили о сроках подачи данных о вакцинации 60% сотрудников. Для получения объективной картины о вакцинации в компании нужно подать в кабинете юрлица или ИП на mos.ru текущие данные. После подачи сведений их проверка осуществляется в течение трех рабочих дней.

Москвичи могут сделать прививку более чем в 300 пунктах вакцинации

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