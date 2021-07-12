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Москва 24

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Общество

12 июля, 23:57

Кадыров заявил о большом количестве желающих привиться в республике

медицина регионы общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Чечне пункты вакцинации переполнены желающими сделать прививку, а власти региона прилагают все усилия для бесперебойных поставок препаратов. Об этом глава республики Рамзан Кадыров написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Радует, что сегодня прививочные пункты переполнены желающими привиться. Нами предпринимаются меры, чтобы вакцина доставлялась в республику бесперебойно. Кроме того, приобретены все необходимые медикаменты для медучреждений, работающих с коронавирусными пациентами", – говорится в опубликованной записи.

Кадыров отметил, что приложит максимум усилий для защиты своего народа от любых напастей, а также призвал жителей региона пройти иммунизацию.

Ранее в Петербурге люди подрались из-за прививки от коронавируса. Потасовка случилась в пункте вакцинации в торговом центре. Двое мужчин не смогли решить, кто за кем следует в очереди, и в ход пошли кулаки.

В Москве люди выстраиваются в очереди за прививкой от коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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