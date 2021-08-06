Роман Романенко предложил включить услуги телемедицины в систему ОМС

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко предложил сделать цифровую медицину доступной для каждого гражданина. Об этом он заявил в ходе заседания круглого стола по вопросам развития технологий телемедицины, прошедшего в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".

"Начавшаяся в прошлом году пандемия коронавируса во многом обострила проблемы, которые и так всегда беспокоят граждан: нехватка узких специалистов рядом с домом, сложности с записью к врачам и другие. Необходимость в использовании передовых технологий стала очевидной для всех. Люди должны иметь возможность получить консультацию врача или лечение не выходя из дома", – подчеркнул депутат.

По его мнению, Москва накопила хороший опыт по развитию этого направления благодаря программе Сергея Собянина "Лучший город Земли".

С начала пандемии специалисты московского центра телемедицины проконсультировали более 1,2 миллиона человек. Кроме того, колл-центр комплекса социального развития столицы оказал помощь 700 тысячам москвичей.

Романенко уточнил, что не у всех регионов есть возможность внедрять технологии, которые использует Москва.

В свою очередь, президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев напомнил, что для успешного внедрения телемедицины в РФ необходимо сначала повысить компьютерную грамотность населения, а также обучить кадры и создать простое и понятное для пациентов и врачей программное обеспечение.

"Цифровые сервисы меняют мышление врача. Технологии искусственного интеллекта позволяют медикам экономить время на анализ полученных исследований и постановку диагноза. При этом остается больше времени на общение с пациентом, которому он может передать тепло своего сердца", – подчеркнул академик.

Все участники круглого стола сошлись в едином мнении, что успешный опыт столицы в развитии телемедицины необходимо транслировать по всей стране. Такое предложение было решено направить в Народную программу "Единой России".

"Считаю, что будущее уже наступило и инновации должны быть доступны для каждого жителя нашей страны. Предлагаю включить цифровую медицину в число услуг, подлежащих обязательному медицинскому страхованию", – заключил космонавт.

Ранее Романенко заявил, что вступление в силу закона, согласно которому россияне могут вернуть 13% расходов на занятия фитнесом, приравнивает затраты на спорт к социально значимым, а также поспособствует укреплению здоровья населения.

Он считает, что подобные меры поспособствуют развитию интереса у людей к ведению здорового и активного образа жизни, благоприятно скажутся на здоровье населения в целом.