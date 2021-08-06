Роман Романенко предложил включить услуги телемедицины в систему ОМС

Фото: Ольга Крылова
Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко предложил сделать цифровую медицину доступной для каждого гражданина. Об этом он заявил в ходе заседания круглого стола по вопросам развития технологий телемедицины, прошедшего в Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия".
"Начавшаяся в прошлом году пандемия коронавируса во многом обострила проблемы, которые и так всегда беспокоят граждан: нехватка узких специалистов рядом с домом, сложности с записью к врачам и другие. Необходимость в использовании передовых технологий стала очевидной для всех. Люди должны иметь возможность получить консультацию врача или лечение не выходя из дома", – подчеркнул депутат.
По его мнению, Москва накопила хороший опыт по развитию этого направления благодаря программе Сергея Собянина "Лучший город Земли".
С начала пандемии специалисты московского центра телемедицины проконсультировали более 1,2 миллиона человек. Кроме того, колл-центр комплекса социального развития столицы оказал помощь 700 тысячам москвичей.
Романенко уточнил, что не у всех регионов есть возможность внедрять технологии, которые использует Москва.
В свою очередь, президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев напомнил, что для успешного внедрения телемедицины в РФ необходимо сначала повысить компьютерную грамотность населения, а также обучить кадры и создать простое и понятное для пациентов и врачей программное обеспечение.
"Цифровые сервисы меняют мышление врача. Технологии искусственного интеллекта позволяют медикам экономить время на анализ полученных исследований и постановку диагноза. При этом остается больше времени на общение с пациентом, которому он может передать тепло своего сердца", – подчеркнул академик.
Все участники круглого стола сошлись в едином мнении, что успешный опыт столицы в развитии телемедицины необходимо транслировать по всей стране. Такое предложение было решено направить в Народную программу "Единой России".
"Считаю, что будущее уже наступило и инновации должны быть доступны для каждого жителя нашей страны. Предлагаю включить цифровую медицину в число услуг, подлежащих обязательному медицинскому страхованию", – заключил космонавт.
Ранее Романенко заявил, что вступление в силу закона, согласно которому россияне могут вернуть 13% расходов на занятия фитнесом, приравнивает затраты на спорт к социально значимым, а также поспособствует укреплению здоровья населения.
Он считает, что подобные меры поспособствуют развитию интереса у людей к ведению здорового и активного образа жизни, благоприятно скажутся на здоровье населения в целом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: