Роман Романенко: занятия спортом должны быть доступны каждому

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко проверил ход работ по обустройству спортивных площадок на юго-западе Москвы. Комплекс возводят в столичном Ясеневе на Голубинской улице между домами 7к5 и 9.



"Это пространство должно стать не просто набором дворовых спортивных площадок, а функционировать как бесплатный спортивный комплекс для всех жителей Ясенева и гостей района. Мы договорились со специалистами центра спорта и досуга "Атлант" проводить здесь свободные тренировки для горожан всех возрастов", – рассказал Романенко.

Он добавил, что намерен лично наблюдать за ходом всех работ.



Комплексное благоустройство подразумевает организацию детских площадок, обустройство тротуаров и зеленых зон, реконструкцию и строительство футбольного поля, теннисного корта, хоккейной коробки, площадок для гимнастических тренажеров, а также для занятий баскетболом, волейболом и фитнесом.

"Кроме того, будет организован бесплатный пункт проката спортивного инвентаря. Спорт – это в первую очередь здоровье наших граждан, поэтому он должен быть доступен каждому", – подчеркнул депутат.



Романенко каждый день приходит на стройплощадку общаться с представителями подрядной организации и жильцами ближайших домов. Он сообщил жителям, что все работы должны завершиться согласно плану уже к середине августа.

Ранее стало известно, что Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую.

Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе. Дальнейшее обсуждение актуальных проблем депутаты запланировали провести в офлайн-формате. Также они договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.