Романенко: налоговый вычет на фитнес – признание расходов на спорт социально значимыми

Фото: Ольга Крылова
Депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко считает, что вступление в силу закона, согласно которому россияне могут вернуть 13% расходов на занятия фитнесом, приравнивает затраты на спорт к социально значимым, а также поспособствует укреплению здоровья населения.
"Появление налогового вычета на фитнес – признание того, что власти страны относят затраты на физкультуру и спорт к социально значимым, наравне с расходами на лечение и образование", – сказал парламентарий.
Он считает, что подобные меры поспособствуют развитию интереса у людей к ведению здорового и активного образа жизни, благоприятно скажутся на здоровье населения в целом.
Романенко также коснулся развития детского спорта. По его мнению, государству следует компенсировать родителям двух и более детей часть средств, которые они потратили на спортивные занятия своих чад. В связи с этим он привел в пример выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, отметив, что чемпионов растят с малых лет.
Депутат подчеркнул, что уже разработал соответствующий законопроект, который планирует внести на рассмотрение в профильные комитеты Госдумы.
Закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, вступил в силу 1 августа.
Он предоставляется за средства, потраченные на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные гражданину, а также его детям или подопечным в возрасте до 18 лет. С учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13% максимальный размер спортивного вычета может составить 15,6 тысячи рублей в год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: