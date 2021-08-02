Романенко: налоговый вычет на фитнес – признание расходов на спорт социально значимыми

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко считает, что вступление в силу закона, согласно которому россияне могут вернуть 13% расходов на занятия фитнесом, приравнивает затраты на спорт к социально значимым, а также поспособствует укреплению здоровья населения.

"Появление налогового вычета на фитнес – признание того, что власти страны относят затраты на физкультуру и спорт к социально значимым, наравне с расходами на лечение и образование", – сказал парламентарий.

Он считает, что подобные меры поспособствуют развитию интереса у людей к ведению здорового и активного образа жизни, благоприятно скажутся на здоровье населения в целом.

Романенко также коснулся развития детского спорта. По его мнению, государству следует компенсировать родителям двух и более детей часть средств, которые они потратили на спортивные занятия своих чад. В связи с этим он привел в пример выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Токио, отметив, что чемпионов растят с малых лет.

Депутат подчеркнул, что уже разработал соответствующий законопроект, который планирует внести на рассмотрение в профильные комитеты Госдумы.

Закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, вступил в силу 1 августа.

Он предоставляется за средства, потраченные на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные гражданину, а также его детям или подопечным в возрасте до 18 лет. С учетом предельной суммы расходов в 120 тысяч рублей и ставки налога 13% максимальный размер спортивного вычета может составить 15,6 тысячи рублей в год.

