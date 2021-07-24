В Северном Бутове открылась общественная приемная Романа Романенко

Фото: Иван Степанов
Эффективность диалога с жителями нужно доказывать делами. Такое заявление сделал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко на открытии своей общественной приемной в Северном Бутове.
Он отметил, что часто довольно стихийно получает запросы на решение насущных проблем: благоустроить двор или обновить детские площадки, наладить работу общественного транспорта. Сейчас же появилось место, куда жители смогут приходить со своими проблемами и где начнется открытый диалог по интересующим темам.
В мероприятии приняли участие руководители общественных организаций, муниципальные депутаты и просто активные жители.
"Очень важно осознавать, что существует общественная поддержка того, что мы с вами делаем. Все зависит от нашей общей активности. Когда есть единомышленники, найдутся и ресурсы. Моя задача – делами доказать эффективность нашего диалога", – подчеркнул Романенко.
Уже в первые минуты после открытия в приемную стали поступать звонки. Основная часть обращений касалась благоустройства района и жилищно-коммунальных вопросов.
Одна пенсионерка подняла тему телефонного мошенничества. Депутат согласился, что данная проблема приобрела катастрофический размах и требует комплексных решений по ужесточению наказаний.
Герой России подчеркнул, что горожане могут посетить приемную или обратиться по телефону: +7 (964) 521-02-10. Общественная приемная расположена по адресу: город Москва, бульвар Дмитрия Донского, дом 1, 1 этаж.
Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Романа Романенко по итогам предварительного голосования. Герой России одержал уверенную победу в праймериз по Чертановскому округу.
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