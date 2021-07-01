Романенко проинспектировал ход строительства футбольного поля на юго-западе Москвы

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко осмотрел ход строительства футбольного поля на территории физкультурно-спортивного объединения "Юность Москвы" в районе Ясенево.

В советское время данный объект, находящийся по адресу улица Паустовского, дом 6А, был школьным стадионом с бетонными трибунами. Затем он долгое время стоял без дела. Однако благодаря совместным усилиям столичных властей и общественности было принято решение о его модернизации.

"Около семи лет недострой портил внешний вид района, жители уже потеряли веру, что стадион когда-нибудь будет сдан. В апреле этого года на объект зашла новая строительная организация, и уже с уверенностью можно сказать, что футбольному полю в Ясеневе – быть", – сказал Романенко.

Герой России встретился с руководителем подрядной организации, а также проинспектировал ход работ.

В настоящее время специалисты завершают ремонт двухэтажного административно-бытового корпуса и в ближайшее время приступят к отделочным работам. В корпусе планируют оборудовать раздевалки для спортсменов, душевые, зоны для тренеров и судей, медкабинет и столовую.

Футбольное поле уже покрыли искусственным газоном и оградили шумозащитным забором. Предполагается, что трибуны будут вмещать 500 болельщиков. Объект планируют ввести в эксплуатацию в конце этого года.

Ранее стало известно, что Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую.

Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе. Дальнейшее обсуждение актуальных проблем депутаты запланировали провести в офлайн-формате. Также они договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.

