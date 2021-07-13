Роман Романенко подал документы для участия в выборах в Госдуму

Фото: Иван Степанов
Партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру Романа Романенко по итогам предварительного голосования. Герой России одержал уверенную победу в праймериз по Чертановскому округу.
О своем выдвижении Роман Романенко сообщил на личных страницах в социальных сетях.
"Участие в предварительном голосовании помогло мне глубже погрузиться в жизнь округа и узнать нужды жителей. Я общаюсь с москвичами каждый день и понимаю, каким они хотят видеть свой район, Москву и страну в целом. Я намеренно решил идти в Госдуму не по партийным спискам, а по одномандатному округу, чтобы представлять в парламенте конкретных людей с их видением будущего и конкретными запросами к власти", – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую.
Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе. Дальнейшее обсуждение актуальных проблем депутаты запланировали провести в офлайн-формате. Также они договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.
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