Роман Романенко взял на личный контроль благоустройство территорий Кировоградских прудов

Фото: Иван Степанов

Жители юга Москвы инициировали проведение благоустройства парковой зоны вокруг Кировоградских прудов. С этим предложением они обратились к депутату Госдумы Роману Романенко.

Местные жители рассказали, что раньше территория была запущенной, но недавно были проведены капитальные работы по очистке дна водоема и укреплению береговой линии.

В своих обращениях к депутату Госдумы горожане попросили продолжить благоустройство парка вокруг прудов. По их мнению, на территории необходимо установить спортивные и детские площадки, предназначенные для разных возрастов, расширить пешеходные дорожки, обустроить санитарные зоны, организовать лыжню и велодорожки.

"Эти водоемы – излюбленное место отдыха местных жителей. Но парку очень не хватает благоустроенных пространств, отвечающих современным представлениям о комфортной среде. Считаю, будет правильно посоветоваться с самими горожанами, чтобы сформировать проект модернизации с учетом их мнений", – отметил Романенко.

Он добавил, что в настоящее время идет сбор подписей от жителей.

"Вместе мы добьемся, чтобы в следующем году работы по благоустройству были завершены, и я лично проконтролирую качество исполнения", – заверил депутат.

Ранее стало известно, что Романенко и депутат Мосгордумы Александр Семенников договорились совместно решать транспортные проблемы Юго-Западного административного округа столицы. Романенко отметил, что в первую очередь планирует решить проблему жителей ЖК "Гринада", которые недовольны отсутствием дорог внутри квартала и тем, что существует лишь один выезд – на улицу Новобутовскую.

Также остро стоит вопрос прямого въезда на МКАД в Ясеневе. Дальнейшее обсуждение актуальных проблем депутаты запланировали провести в офлайн-формате. Также они договорились провести выездные совещания на всех проблемных объектах.